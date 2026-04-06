Илияна Йотова за непрежалимия Михаил Белчев: Творбите му бележат всеки един от нас

"Загубихме Михаил Белчев, толкова богата личност, чието многолико изкуство беляза културния живот на страната, беляза всеки един от нас", казва президентът Илияна Йотова по повод кончината на големия български певец, поет и композитор. "Творбите му се преживяват като лични. Дълбоката душа на славния артист, от която бликаше извор от лирика, сюжети, мелодии, песни, изразяваше емоциите ни, вдъхваше смелост и вяра в живота, в любовта, в човека", казва още държавният глава.

"Не остарявай, любов" – зовът на Михаил Белчев е послание отвъд времето, подчертава президентът и посочва, че за нас, пленниците на неговия безмерен талант, забележителното му творчество никога няма да остарее. "Ще го пазим в свидните кътчета на сърцата си, защото изразява нашите най-съкровени чувства", допълва Илияна Йотова. По думите ѝ Михаил Белчев е успял да съгради света на общочовешкия идеал. "Ще си спомняме големия творец в тишината между песните, които ще продължим да слушаме, и в топлата прегръдка на стиховете му", заявява президентът.

Новината за смъртта на Михаил Белчев беше съобщена от неговата съпруга Кристина, а от Съюза на артистите в България написаха: "Днес си отиде Михаил Белчев. Поклон пред поета на мелодията на любовта! Лек полет на един голям музикален артист, носител на ИКАР за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си. Светла и вечна да е паметта му".