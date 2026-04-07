Значително увеличение на цените на метрото в Букурещ

07 април 2026, 6:47 часа
Снимка: Metrorex
Ффирмата, която обслужва подземната железница в румънската столица Букурещ, предложи увеличи цените на билетите с около 40%, считано от 1 май тази година. Увеличението на цените идва на фона на нарастващите разходи за експлоатация и поддръжка на инфраструктурата.

ОЩЕ: Пътните такси в Румъния - двойно по-евтини от тези в България

Новите цени

Според проектонаредба, публикувана на официалния сайт на Министерството на транспорта, цената на еднократното пътуване ще се увеличи от 5 на 7 леи (от 0,98 евро на 1,37 евро ), две пътувания ще струват 14 леи вместо 10 (2,75 евро вместо 1,96 eвро), за 10 пътувания жителите и гостите на града ще плащат 55 вместо 40 леи (10,79 евро вместо 7,85 евро). 

24-часовата карта ще се увеличи от 12 на 18 леи (от 2,35 евро на 3,53 евро), едноседмичната карта – от 45 на 60 леи (от 8,83 евро на 11,77 евро), а едномесечната – от 100 на 140 леи (от 19,62 евро на 27,47 евро)

Абонамент за шест месеца ще струва 700 вместо досегашните 500 леи (137,33 вместо 98,09 евро), а едногодишната карта ще поскъпне от 900 на 1300 леи (от 176,56 на 255,04 евро).

ОЩЕ: Въпреки войната: Пуснаха директен влак между Киев и Букурещ 

Последното поскъпване на билетите в метрото в Букурещ бе през януари 2025 г., когато цената на едно пътуване се повиши от 3 на 5 леи. Тогава картата за 10 пътувания се увеличи от 25 (4,90 евро) на 40 леи (7,85 евро). 

Виолета Иванова Отговорен редактор
