"Дай глас за България": Младежки организации и "Извън ефир" на Мария Цънцарова с предизборна мисия

Десетки неправителствени организации с млади хора, студенти и активисти, обединени в инициативата "Дай глас" в партньорство с новата независима медия на журналиста Мария Цънцарова - "Извън ефир" организират две ключови предизборни събития в навечерието на изборите. На 8 април от 17:30 часа в Софийския университет и на 14 април от 17:30 часа в "Sofia event center" младите хора и екипа на бившата тв водеща ще бъдат домакини на експертна среща и на голям предизборен дебат за нашия глас на 19 април.

"През последните години ставаме свидетели на силна вълна от младежки активизъм - от серията студентски протести през 2020 г. до “Gen Z” ръководените протестни движения от края на миналата година. В този контекст по сякаш естествен начин основният въпрос, който се заформя, е именно: “Как политическите партии адресират младите хора в своите управленски програми и предизборни послания?”. Това е особено актуално в контекста на продължаващата политическа нестабилност. Забелязва се тенденция все повече млади хора да бъдат включвани в политически структури, но това само по себе си поражда редица проблеми и опасения след себе си - младите или са оставени много назад в листите, или изобщо не биват качествено овластени и следователно нямат необходимия ресурс и капацитет да поемат адекватно очакваната от тях отговорност", пишат организаторите.

Кои са те?

Националната кампания “Дай глас” и събитието “Дай глас за България” събира граждански организации, мрежи и платформи от цялата страна, които обединиха усилия с цел гласът на хората отново да бъде чут. Те организираха серия от образователни семинари из цялата страна, за да чуят гласа на младите хора - от различните части на България, от малки и големи населени места.

"Искаме да чуем истинските проблеми и предизвикателства на младия човек от различните краища на страната, поставяйки си за цел да обединим нуждите на новото поколение и да адресираме належащите реформи", споделят още от екипа.

Това ще се случи именно по време на най-мащабното събитие в кампанията ДАЙ ГЛАС – заключителния предизборен дебат в София, който ще се проведе съвместно с независимата журналистическа платформа "Извън ефир".

Инициативата обединява мрежи от граждански и младежки организации от цялата страна и стъпва върху ясна мотивация:

да насочи обществената енергия към устойчиво участие, а не към циклична мобилизация и последващо потенциално разочарование;

да върне фокуса на публичния дебат към политиките, а не към политиците;

да изследва реалните причини за ниската избирателна активност и пречките пред младежкото и гражданското участие чрез национална анкета.

По време на събитието “Дай глас за България” ще представим събраните мнения и проблеми на гражданите на терен по време на цялата кампания, както и резултатите от онлайн анкетата на екипа. Поканени са експерти в няколко различни сфери - младежка политика, енергетика, международни отношения, образование, финанси и икономика, за да коментират най-наболелите и горещи теми, които вълнуват българските граждани, а участниците ще имат възможността директно да задават своите въпроси и да отправят своите позиции по зададените теми, пишат още организаторите до медиите.

Тази експертна среща е подготвителна за заключителния дебат с "Извън ефир" и се реализира от Национален младежки форум, Национална мрежа за развитие, Форум гражданско участие, Студентски клуб на политолога, Национална мрежа за децата, Извън ефир и с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, Механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност (МГАП), 2024 – 2029 г.