Войната в Украйна:

Заради надвиснали клони: Ограничават движението в ключов проход

03 октомври 2025, 09:54 часа 417 прочитания 0 коментара
Заради надвиснали клони: Ограничават движението в ключов проход

Ограничава се движението за тежкотоварни камиони над 12 т през прохода Троян - Кърнаре от 9:30 часа, съобщи за БТА директорът на Областно пътно управление - Ловеч инж. Георги Генов. Над пътя са надвиснали клони, които значително затрудняват движението на тежките машини, посочи той.

Още: Само за леки автомобили: Пуснаха движението през прохода Петрохан

Към момента температурата на прохода е около нула градуса, като вали дъжд, смесен със сняг. Пътят е опесъчен превантивно, но настилката е мокра и следва водачите да шофират с повишено внимание, добави Генов.

Още: Терзиев с отчет за клоните: Още има да се чисти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Троян-Кърнаре клони затруднено движение информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес