Заради надвиснали клони: Ограничават движението в ключов проход

Ограничава се движението за тежкотоварни камиони над 12 т през прохода Троян - Кърнаре от 9:30 часа, съобщи за БТА директорът на Областно пътно управление - Ловеч инж. Георги Генов. Над пътя са надвиснали клони, които значително затрудняват движението на тежките машини, посочи той.

Към момента температурата на прохода е около нула градуса, като вали дъжд, смесен със сняг. Пътят е опесъчен превантивно, но настилката е мокра и следва водачите да шофират с повишено внимание, добави Генов.

