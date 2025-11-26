26 ноември: Паметен ден за обучението на българската армия и Българската екзархия

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

26 ноември 1878 г. в историята на България

На 26 ноемри висшето военно учебно заведение - Националният военен университет "Васил Левски" отбелязва своя празник. Първоначално след Освобождението през 1878 година Военното училище е открито в Пловдив. Но шест месеца след края на Руско-турската освободителна война, то е преместено в столицата.

Руският императорски комисар княз Дондуков-Корсаков застава зад идеята за създаване на военно училище още през май 1878 г. С негов указ е създадено училището, което се установява в старата част на града.

През ноември същата година Военното училище е преместено в София, която вече е избрана за столица на Княжество България (3.04.1879). На 26 ноември се състои неговото официално откриване и освещаване на учебното заведение, след което започва провеждането на редовни занятия. Руският офицер А. Н. Флейшер е пръв директор на училището. Първоначално обучението е било с продължителност от две години, а обучаващите са били разделени на два класа: Първи младши и Втори старши.

На 10 май 1879 г. офицерско звание получават 163 юнкери - това е първият випуск, подготвен в съкратени срокове. 36 от тези юнкери по-късно достигат до генералско звание.

През 1880 г. Военното министерство издава заповед за срок на обучение от 3, а от следващата година той се увеличава с още 1 година. В училището се изучват специалности пехота, артилерия, кавалерия, инжинерна и свързочна.

Първото бойно знаме на училището е връчено на тържествен парад на 30 август 1881 г. от княз Александър I. През 1892 г. училището се мести в сградата, в която днес се помещава Военната академия "Г. С. Раковски". Нейният проект е дело на чешкия архитект Антонин Колар.

Поколения официрески кадри, които участват във войните за национално обединение на българския народ (1912-1918) са подготвени блестящо във Военното училище. През 1924 г. то получава статут на специално висше учебно заведение. От 1928 г. в заведението стартира обучение на офицери и на кадри за морските и въздушните войски. През 1945 г. е преименувано Народно военно училище "Васил Левски". През 1958 г. е преместено във Велико Търново.

26 ноември 1913 г.: Паметен ден за Българската екзархия

На 26 ноември 1913 г. София става седалище на Българската екзархия след спристигането на екзарх Йосиф I в столицата ни. Дори и след Освобождението седалището на Българската екзархията остава в Истанбул (Цариград) по политически и канонични причини.

Екзарх Йосиф I през цялото това време работи активно за защита на интересите на сънародниците ни, останали извън границите на свободна България, както и за развитието на българското църковно и учебно дело в тези земи. Седалището на православната ни църква е преместено след тежките последици за България и нейната загуба в Междусъюзническата война (1913 г.). Екзархийско заместничество продължава да функционира в Цариград, защитавайки останалите православни българи в Османската империя.

26 ноември 1915 г.: Българската армия влиза в Струга

По време на Първата световна война на 26 ноември 1915 година, само ден след превземането на Охрид от българските войски, те влизат в Струга. Сраженията при Струга се провеждат от 26 до 29 ноември 1915 г. и боевете се водят между български и сръбски сили.

Бойците от 23-ти пехотен шипченски полк на Осма пехотна тунджанска дивизия са подложени на жесток обстрел от страна на сръбските сили, укриващи се в къщите на града. Но благодарение на своята изобретателност българските инженери построяват мост през река Черни Дрин, за който използват дъски. По него минават щурмовите групи за превземане на града. Окончателното превземане на Струга става факт на 29 ноември 1915 г. към 2 часа сутринта.