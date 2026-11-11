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"Защо изобщо дойдохте": Участник в мелето на "Тракия" с въпроси към "господата с костюмите, които дойдоха към обяд"

11 ноември 2026, 8:25 часа 1723 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Защо изобщо дойдохте": Участник в мелето на "Тракия" с въпроси към "господата с костюмите, които дойдоха към обяд"

"Господата с костюмите", които са отишли на мястото на тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия", не са се обърнали към пострадалите и не са се поинтересували от тяхното състояние. Такова мнение изрази един от участниците в инцидента Пламен Димитров.

"Бях участник в катастрофата днес. Първо искам да благодаря на Бог че ме опази. Да почиват в мир всички които не оцеляха", написа Димитров.

"Но имам един въпрос към всички господа с костюмите, които дойдоха към обяд... Защо изобщо дойдохте. Как един от вас не се обърна към пострадалите. Как не ви дойде на многото ъкъл, който имате... Тия оцелелите хора.. жадни ли са. Ние с колегите сами си помогнахме. Вие каква работа имахте там", попита той.

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"Извадихме ранени хора. Имаше и от тях починали. Защо труповете трябваше да стоят по земята до 15.00 часа. Защо над 200 човека стояха с ръце в джобовете. Защо Динко от Ямбол донесе един кашон кроасани и го раздаде на полицаите. А не на пострадалите", постави още въпроси Димитров.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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