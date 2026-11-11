Не можем да пращаме полиция за всяка мъгла: Ръководителят на АПИ за катастрофата на "Тракия"

Думите от заглавието на председателя на Управителния съвет на АПИ (Агенция "Пътна инфраструктура") Александър Тодоров бяха казани в сутрешния блок на bTV. Тодоров беше максимално притиснат от въпроси носи ли АПИ отговорност, носи ли вина за тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия" от 10 ноември - и така и не призна директно вина. По думите му, следствието ще установява какво се е объркало и кой каква вина носи.

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По-рано в сутрешния блок на bTV имаше и разговор от мястото на катастрофата с бивш служител на КАТ - той коментира, че когато е работел, са се организирали патрули за регулация на движението. Сега обаче, от казаното от Тодоров излезе, че няма достатъчно хора - отделно Тодоров повтори няколко пъти, че "мъглата е природно явление" и че всичко вчера станало бързо, времето за реакция е било много малко. Той дори даде пример, че даже при силен дъжд може да се създадат опасни условия за движение, но няма как МВР тогава да прати на всички такива участъци патрули. Остава пак въпросът защо няма хора, след като от години МВР има най-големият бюджет в държавата и стана първото министерство, чийто бюджет прехвърли 1 млрд. лева годишно и то още преди години.

Нямаме специален център в АПИ, който да предупреждава за мъгла чрез специални средства на пътя, заключи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики (ЕЦТП). Няма организация за навременни предупреждения, констатира и Настимир Ананиев, бивш депутат и бивш председател на транспортната комисия в парламента.

"Видимо всичко изглежда в добро състояние, нормално експлоатационно състояние. Ужасен инцидент, има дефицити, ужасно много, по пътната инфраструктура, по които работим постоянно да ги подобрим", обобщи председателят на УС на АПИ. Изрично експерти като Диана Русинова говориха, че маркировката там, където стана катастрофата, е остаряла и е трябвало отдавна да бъде подменена с по-модерна - ОЩЕ: "За първи път виждам толкова тежко ПТП": Диана Русинова с ексклузивен разказ пред Actualno от мястото на трагедията на "Тракия" (ВИДЕО)

През 2027 година е реалистичен срок по българските пътища да се появят интелигентни табла, на които да се изписват предупреждения за опасни условия на пътя, посочи Тодоров. Това всъщност е можело и е трябвало да се случи преди години - ПРИПОМНЕТЕ СИ: "За 9 години не могат да турят 40 табла, но могат да вдигнат наказанията със 150%": Полина Паунова с коментар след трагедията на "Тракия"