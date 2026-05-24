След потопа: Бедствено положение в Централна България, Янтра се оттегля, но щетите са огромни

24 май 2026, 8:18 часа 912 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Петрич
Обстановката в областите Велико Търново и Габрово остава тежка след рекордните валежи. Започва оценка на пораженията и разчистване на засегнатите райони.

Бедственото положение в община Велико Търново остава в сила, въпреки че през последното денонощие се наблюдава леко успокояване на ситуацията. Нивото на река Янтра вече е паднало под критичната граница от 3 метра, което позволи на екипите да видят първите реални мащаби на водната стихия.

Акция по разчистване и блокирана инфраструктура

В днешния ден усилията на властите са насочени към почистване и отводняване на къщите в най-засегнатите великотърновски квартали – „Асенов“ и „Света гора“, където десетки имоти по поречието бяха заляти. Емблематичният „Владишки мост“ остава затворен за пешеходци от съображения за сигурност, докато не бъде извършена пълна инспекция на конструкцията му.

Критична ситуация в Габровско

Не по-малко тревожна е ситуацията в област Габрово, която също обяви бедствено положение. Най-сериозни са щетите в общините Севлиево и Дряново. Там тепърва предстои описване на разрушената инфраструктура и наводнените частни обекти.

Екипи на Басейнова дирекция „Дунавски район“ към МОСВ извършват непрекъснати обходи на най-критичните точки в района на Габрово и Велико Търново, за да следят за нови опасности от преливане.

Опасност от замърсяване на водата

След преливането на язовир „Александър Стамболийски“, властите са в готовност за извънредни мерки. Предстои вземането на микробиологични проби от питейната вода, за да се гарантира безопасността на населението и да се избегнат епидемиологични рискове.

Празник под знака на бедствието

Природната стихия помрачи честванията за Деня на светите братя Кирил и Методий. Празничната програма за 24 май във Велико Търново бе официално отменена. Подобна е ситуацията в Горна Оряховица и Лясковец, където традиционните шествия за Деня на буквите няма да се състоят.

Единственото изключение ще бъдат абитуриентските дефилета. По настояване на родители и зрелостници, те ще се проведат днес от 18:00 часа, въпреки усложнената обстановка.

Властите призовават гражданите към повишено внимание и ограничаване на престоя в близост до речните корита, докато обстановката не се нормализира напълно.

Янтра Габрово Наводнение проливен дъжд
Мартин Стоянов Редактор
