След потопа: Бедствено положение в Централна България, Янтра се оттегля, но щетите са огромни

Обстановката в областите Велико Търново и Габрово остава тежка след рекордните валежи. Започва оценка на пораженията и разчистване на засегнатите райони.

Бедственото положение в община Велико Търново остава в сила, въпреки че през последното денонощие се наблюдава леко успокояване на ситуацията. Нивото на река Янтра вече е паднало под критичната граница от 3 метра, което позволи на екипите да видят първите реални мащаби на водната стихия.

Акция по разчистване и блокирана инфраструктура

В днешния ден усилията на властите са насочени към почистване и отводняване на къщите в най-засегнатите великотърновски квартали – „Асенов“ и „Света гора“, където десетки имоти по поречието бяха заляти. Емблематичният „Владишки мост“ остава затворен за пешеходци от съображения за сигурност, докато не бъде извършена пълна инспекция на конструкцията му.

ОЩЕ: Наводнение в Габрово: Река Янтра излиза от коритото си, улици са под вода (ВИДЕО) | Actualno.com

Критична ситуация в Габровско

Не по-малко тревожна е ситуацията в област Габрово, която също обяви бедствено положение. Най-сериозни са щетите в общините Севлиево и Дряново. Там тепърва предстои описване на разрушената инфраструктура и наводнените частни обекти.

Екипи на Басейнова дирекция „Дунавски район“ към МОСВ извършват непрекъснати обходи на най-критичните точки в района на Габрово и Велико Търново, за да следят за нови опасности от преливане.

Опасност от замърсяване на водата

След преливането на язовир „Александър Стамболийски“, властите са в готовност за извънредни мерки. Предстои вземането на микробиологични проби от питейната вода, за да се гарантира безопасността на населението и да се избегнат епидемиологични рискове.

Празник под знака на бедствието

Природната стихия помрачи честванията за Деня на светите братя Кирил и Методий. Празничната програма за 24 май във Велико Търново бе официално отменена. Подобна е ситуацията в Горна Оряховица и Лясковец, където традиционните шествия за Деня на буквите няма да се състоят.

Единственото изключение ще бъдат абитуриентските дефилета. По настояване на родители и зрелостници, те ще се проведат днес от 18:00 часа, въпреки усложнената обстановка.

Властите призовават гражданите към повишено внимание и ограничаване на престоя в близост до речните корита, докато обстановката не се нормализира напълно.

ОЩЕ: Огромна криза: Велико Търново в бедствено положение и под вода (СНИМКИ+ВИДЕО)