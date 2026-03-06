Любопитно:

Знаково лице напуска "Антикорупционния фонд"

06 март 2026, 11:11 часа 341 прочитания 0 коментара
Знаково лице напуска "Антикорупционния фонд"

Съоснователят на фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) Николай Стайков обяви, че напуска организацията след години работа в нея. Новината беше съобщена от самия него с публикация във Facebook, а по-късно беше потвърдена и от фондацията.

"Дойде моментът да си кажем "довиждане" с фондация "Антикорупционен фонд", написа Стайков. По думите му организацията се намира в добра форма и разполага със стабилен екип. "Организацията е в добра форма – екип от 11 души (15, ако броим и борда). Вярвам, че ще продължи да работи според високите стандарти, които разследвания като "Осемте джуджета" и "Нотариуса" поставиха преди години и които продължават да се споменават ежедневно и днес."Още: Екзекуция? Версията на Бойко Станкушев от АКФ за трагедията “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Той заявява, че остава ангажиран с каузата за подобряване на обществената среда в страната. "Оставам на разположение за идеи как България да стане по-прилично място за живот и работа", посочва Стайков. В публикацията си той добавя и с ирония, че няма интерес към политическа кариера: "(Освен оферти за депутатски листи – благодаря, нямам интерес.)".

От Антикорупционния фонд също съобщиха, че след години съвместна работа пътищата на организацията и Николай Стайков се разделят. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От фондацията подчертават, че той е сред съоснователите на АКФ и ключова фигура за изграждането на организацията като разследващ и обществен фактор. Според екипа на АКФ без неговия принос организацията "не би била това, което е в момента". Още: АКФ: С несъществуващи в закона мотиви държавата крие разследван ли е Ковачки

"От първите дни на АКФ той вложи много енергия, опит и смелост за това АКФ да се превърне в силен и независим глас срещу корупцията", посочват от фондацията. 

Стойков е сред основните автори на част от най-разпознаваемите разследвания на организацията, които през годините разкриха зависимости между властта, бизнеса и съдебната система. Сред тях са "Осемте джуджета", "Списък за бърз контрол" и "СГП Лийкс", посветени на мрежи за неформално влияние в съдебната власт.

Той участва и в разследванията "Холдингът на Чичко Тревичко", свързано с неформален енергиен картел около бизнесмена Христо Ковачки, "Делото КТБ: Липсващите имена", посветено на финансовите и политическите зависимости около фалита на Корпоративна търговска банка, както и "Апартаментгейт" за съмнителните сделки с луксозни имоти на политици и държавни служители. 

"Благодарим на Николай за всичко, което направи за АКФ през тези години, и му пожелаваме успех и вдъхновение в следващите му професионални стъпки", посочват още от организацията. Още: Връзката на Пеевски, Нотариуса и Пепи Еврото: Разкрития от журналиста Николай Стайков (ВИДЕО)

От Антикорупционния фонд подчертават, че работата на екипа продължава със същата цел – разследване на корупционни практики и защита на обществения интерес.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Николай Стайков АКФ Антикорупционен фонд
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес