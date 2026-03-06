Знаково лице напуска "Антикорупционния фонд"

Съоснователят на фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) Николай Стайков обяви, че напуска организацията след години работа в нея. Новината беше съобщена от самия него с публикация във Facebook, а по-късно беше потвърдена и от фондацията.

"Дойде моментът да си кажем "довиждане" с фондация "Антикорупционен фонд", написа Стайков. По думите му организацията се намира в добра форма и разполага със стабилен екип. "Организацията е в добра форма – екип от 11 души (15, ако броим и борда). Вярвам, че ще продължи да работи според високите стандарти, които разследвания като "Осемте джуджета" и "Нотариуса" поставиха преди години и които продължават да се споменават ежедневно и днес."

Той заявява, че остава ангажиран с каузата за подобряване на обществената среда в страната. "Оставам на разположение за идеи как България да стане по-прилично място за живот и работа", посочва Стайков. В публикацията си той добавя и с ирония, че няма интерес към политическа кариера: "(Освен оферти за депутатски листи – благодаря, нямам интерес.)".

От Антикорупционния фонд също съобщиха, че след години съвместна работа пътищата на организацията и Николай Стайков се разделят.

От фондацията подчертават, че той е сред съоснователите на АКФ и ключова фигура за изграждането на организацията като разследващ и обществен фактор. Според екипа на АКФ без неговия принос организацията "не би била това, което е в момента".

"От първите дни на АКФ той вложи много енергия, опит и смелост за това АКФ да се превърне в силен и независим глас срещу корупцията", посочват от фондацията.

Стойков е сред основните автори на част от най-разпознаваемите разследвания на организацията, които през годините разкриха зависимости между властта, бизнеса и съдебната система. Сред тях са "Осемте джуджета", "Списък за бърз контрол" и "СГП Лийкс", посветени на мрежи за неформално влияние в съдебната власт.

Той участва и в разследванията "Холдингът на Чичко Тревичко", свързано с неформален енергиен картел около бизнесмена Христо Ковачки, "Делото КТБ: Липсващите имена", посветено на финансовите и политическите зависимости около фалита на Корпоративна търговска банка, както и "Апартаментгейт" за съмнителните сделки с луксозни имоти на политици и държавни служители.

"Благодарим на Николай за всичко, което направи за АКФ през тези години, и му пожелаваме успех и вдъхновение в следващите му професионални стъпки", посочват още от организацията.

От Антикорупционния фонд подчертават, че работата на екипа продължава със същата цел – разследване на корупционни практики и защита на обществения интерес.