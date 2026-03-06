Риск от тероризъм? Гръцките власти държат под око хора, заподозрени във връзки с Иран

Гръцките власти наблюдават лица, заподозрени във връзки с Иран, заяви в петък министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис на фона на нарастващите опасения относно заплахата от терористични атаки в Европейския съюз, произтичащи от продължаващия конфликт в Близкия изток, предаде гръцкото издание Kathimerini. „Има регистрирани заподозрени, които са наблюдавани. Въпросът е дали заповедите идват от определени центрове за действия, които биха могли да създадат проблеми в Европа – това би било кошмар", каза Хрисохоидис пред Skai TV.

Той добави, че властите са увеличили сигурността по границите, летищата, сухопътните станции, пристанищата, „по принцип навсякъде, където хората влизат и излизат“. ОЩЕ: Иран шпионира ключова американска база в Гърция: Има арестуван

Гърция се притеснява от тероризъм

Министърът отбеляза, че в миналото лица в Гърция са се опитвали да извършват действия, за които се твърди, че са били ръководени от Иран. „Имаме доказателства, че някои от тях се използват за създаване на проблеми. От момента, в който целият регион е в пламъци, очевидно ще има опити това да се изнесе чрез тероризъм“, каза той.

Хризохоидис подчерта важността на постоянната бдителност. „Най-важното нещо е 24-часовата бдителност; това, което убива, е самодоволството“, каза той.

Предупреждения от Европа

Европейските власти също предупреждават за засилени заплахи, свързани с конфликта в Близкия изток. Полицейската агенция на ЕС Европол заяви в четвъртък пред испанската информационна агенция EFE, че конфликтът може да има „незабавни последици“ за европейската сигурност, включително повишен риск от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, насилствен екстремизъм и кибератаки.

Хрисохоидис заяви, че Гърция поддържа строг контрол върху границите си, позовавайки се на „добро сътрудничество“ с Турция по река Еврос (бел. ред. Марица), където потоците от мигранти остават „минимални или несъществуващи“. Въпреки това той се спря на неотдавнашния скок в пристигащите през Крит. „Имаме масов проблем от Крит – много хора идват, но произходът им е специфичен“, каза той, отбелязвайки, че властите са наясно с потоците и активно ги управляват. ОЩЕ: Великобритания арестува четирима ирански шпиони