06 март 2026, 13:17 часа 473 прочитания 0 коментара
Почина обичан спортен журналист, отдал живота си на тениса

Почина журналистът Николай Пръвчев, започнал творческия си път в Редакция "Спорт" на Българската телеграфна агенция. Николай Пръвчев беше известен като истински експерт в областта на тениса, където продължи да допринася за българския спорт и след като напусна БТА. Той пристига в Национланата информационна агенция през зимата на 1998 г. и дава силите си до 2005-а година. Освен с блестящото си познаване на тениса, Пръвчев дава и много енергия на вечната си детска любов – футболният Локомотив (София), за който освен горещ привърженик, беше репортер и редактор в БТА.

Поклонението ще се състои на 8-и март (неделя) от 13.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Източник: Българска федерация по тенис

Завършил Немската езикова гимназия в София и след това дипломиран филолог, Николай Пръвчев през годините се превръща в един от най-опитните администратори в българския тенис. Заемал е позиции във Федерацията от отговорник по комуникациите и връзките с медиите, през международни връзки, административен директор, технически директор, генерален секретар.

Бил е основен организатор на десетки тенис-турнири от всякакъв ранг, включително на ниво ATP и WTA. След като напуска БФТ, започва работа в Тенис-клуб Дема, където беше до последно.

Поклон пред паметта му!

