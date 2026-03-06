Поредна рокада: Служебният кабинет смени и изпълнителния директор на НАП

Служебното правителство на Андрей Гюров продължава с рокадите при ключови постове в държавната администрация. Кабинетът освободи днес и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков, като това ще стане от 9 март. На негово място се назначава Милена Кръстанова, предаде БНР. Решението на правителството е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет.

Коя е Милена Кръстанова?

Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция "Обслужване“, става ясно от сайта на приходната агенция, където към момента обаче, смяната все още не е оповестена.

От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция "Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София.

От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.

Христо Марков бе назначен изпълнителен директор на НАП от кабинета на Росен Желязков на 17 ноември миналата година, когато тогавашният ръководител на приходната агенция Румен Спецов бе назначен за особен търговски управител на "Лукойл" у нас.

Преди това Христо Марков бе зам.-изпълнителен директор на приходната агенция.