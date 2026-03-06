Германия към Иран: Спрете да атакувате трети страни

Германският външен министър Йохан Вадефул днес призова Иран да спре да извършва „безотговорни“ атаки срещу трети страни. „Напълно неоправдано е Иран да атакува държави, които не са участвали в атаките срещу Ислямската република“, заяви той. В същото време той бе категоричен, че не вижда непосредствена заплаха за НАТО, предаде Ройтерс.

Вадефул обяви отпускането на допълнителна хуманитарна помощ в размер от близо 100 милиона евро и заяви, че страните трябва да гарантират, че разселването на хора в Близкия изток няма да се превърне в „нова вълна от бежанци“.

В изявление заедно с нидерландския си колега Вадефул той също така заяви, че Украйна остава най-важният приоритет на Германия в областта на сигурността и призова Унгария да спре да блокира помощта за страната.