Асоциация за развитите на София публикува два доклада по темата за социалните иновации

Асоциация за развитие на София публикува два доклада, свързани с нуждата от социални иновации и реализирането на стратегии за тяхното осъществяване както в България, така и на територията на други държави от Европейския съюз.

Изследванията са част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

Първият доклад под наименованието „Доклад от изследване и анализ на съществуващи подходи и опит в България и ЕС“ разглежда вече съществуващите примери на организации за подпомагане на социалните иновации на територията на ЕС, както и тяхното функциониране. По-конкретно изследването разглежда примери от Португалия, Франция и Полша.

Вторият доклад по проекта изследва нуждите от социални иновации на територията на ЕС, и тематичните области, в които те ще се развиват. Докладът се спира върху различни целеви групи – от корпоративния свят до рискови групи и основни потенциални бенефициенти от развитието на социалните иновации.

Двата доклада, както и други ресурси по проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, можете да разгледате тук.

The Sofia Development Association published two reports on the subject of social innovation

The Sofia Development Association published two reports that study the need for social innovation and different strategies used for the implementation of such practices in Bulgaria and throughout the EU.

The two studies are a key component of the “Social Innovation Plus - Competence Centres (SI PLUS)” project, which is funded by the European Commission, the European Social Fund and the European Programme for Employment and Social Innovation.

The first report studies a few already existing examples of centers for social innovations in the EU. More specifically it concentrates on interesting practices from Portugal, France and Poland.

The second report observes the need for social innovations in Bulgaria and other countries in the EU. It focuses on the main changes in those needs due to the COVID-19 pandemic. The study also focuses on the main potential beneficiaries of such projects as well as some key target groups – from the corporate world to risk groups and others.

The two reports, as well as other information on the “Social Innovation Plus - Competence Centres (SI PLUS)” project are available here.