Терзиев: Даваме нов тласък на Зеления ринг на София

"Даваме нов тласък на проекта за Зеления ринг на София, който е стратегически за града. Това е визията за най-големия линеен парк в столицата - зелена връзка, която ще свърже над 30 квартала и ще обхване близо 250 000 софиянци. Парк, който да се превърне в гръбнака на пешеходната и велосипедната мрежа в София", каза кметът на Столична община Васил Терзиев, съобщават от БНР, позовавайки се на съобщение на пресцентъра на Столична община.

"Вярвам, че Зеленият ринг ще даде нов облик на града и ще направи София още по-зелена и свързана", подчерта също кметът Терзиев, посочва още пресцентърът на СО.

Трасето на Зеления ринг

Софийският кмет посочва, че Зеленият ринг ще преминава по протежението на жп трасета, реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти, и преобразява всички тях в зелени оазиси и споделени пространства за общността.

Първа среща на новата работна група

На проведената първа среща на обновената работна група бе обсъдено направеното до момента и следващите стъпки, които трябва да се предприемат. В разговорите участваха представители на няколко звена на Столична община, Министерството на транспорта и съобщенията, Общинското предприятие "Софияплан" и Фондация „Зелена линия София“, която е в основата на проекта, посочва още Терзиев.

Кметът благодари на екипа на ОП "Софияплан" за отдадеността и усилията им в координацията на проекта и увери, че като председател на работната група ще следи лично изпълнението на всяка стъпка.