Пламна и столичният квартал "Люлин" (ВИДЕО)

Пожар избухна в близост до Околовръстното шосе на София, в района на ж.к. "Люлин", съобщи БНР. Според първоначалните версии огънят е тръгнал или от сухи треви в полето, или от склад за гуми, който се намира наблизо. На мястото бяха изпратени три противопожарни екипа. По данни на очевидци огнеборците са успели бързо да овладеят разпространението на пламъците.

Няма опасност за жилищни сгради и блокове, както и пострадали хора.

Овладян и локализиран е и пожарът край Сливница, съобщи пред БНР старши комисар Георги Иванов, началник на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност" в Софийска област.

Той увери, че вече няма риск за къщите в града.