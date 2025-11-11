Бобчева: Имаме план за действие при криза със сметоизвозването в три района

Най-скорошният срок на договор, който ще изтече е този за "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Сегашният договор е до 30 ноември. Вчера проведохме работна среща и с тримата кметове, за да видим накъде вървим, какви неща да направим, да видим какво ни трябва, с каква техника разполагаме, как да повишим капацитета си и да се подготвим, в случай, че нямаме възможност и за кризисна ситуация. Това каза зам.-кметътпо екология на Столичната община Надежда Бобчева в ефира на БНР.

Криза с боклука

Припомняме, че през вчерашния ден стана ясно и че две фирми обжалват поръчката за почистване на районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Това временно възпрепятства сключването на договор с допуснатия изпълнител - турска фирма. През миналата седмица пък бяха подадени жалби и по други позиции на поръчката - за районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне".

Зам.-кметът добави, че по време на работната среща е обсъдено къде биха могли да бъдат поставени големи сиви контейнери за отпадъци в трите района. Подготвили са и информационна кампания към гражданите.

При възникването на криза в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", свързана със сметоизвозването, Бобчева уточни, че общинското предприятие може да поеме извозването на отпадъците. "На заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък предстои да бъде гласуван доклад за увеличаване на капацитета на столичното предприятие за третиране на отпадъците и за увеличаване на обслужващия персонал", добави зам.-кметът.