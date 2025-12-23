"Идеи за града": Каква София искат хората

Проектите по програма "Идеи за града" показват посоката, в която мислят софиянци – повече зелени площи, спорт, безопасност, култура и общност. Това посочва столичният кмет Васил Терзиев в публикация във Facebook във връзка с програмата за граждански бюджети. "Идеи за града" събра рекордните 24 367 гласа през 2025 г. – над два пъти повече столичани се включиха спрямо миналата година.

По думите на Терзиев това ясно показва, че все повече хора искат да участват пряко в решенията за развитието на София. "Градът ни се развива не само с инфраструктура и проекти, а с доверие, участие и общи усилия. София се превръща в място, където всеки гражданин има глас – и този глас реално променя", написа още кметът.

"На платформата reshava.sofia.bg са публикувани резултатите от тазгодишното гласуване", съобщи той и добави, че 71% от проектите в миналогодишното издание са приключени или в процес на изпълнение. "Обновени паркове и спортни площадки, по-безопасни зони около училища, културни пространства и зелени решения променят ежедневието в районите", пише Терзиев.

"С вота на гражданите предстои да реализираме още 56 проекта през следващите 15 месеца. Благодаря на всички, които участват, предлагат и гласуват – София се променя с енергията и участието на хората в нея", посочва още кметът на София.

В началото на месеца от Столична община отчетоха рекорден интерес към програмата за граждански бюджети "Идеи за града". Само няколко дни след отварянето на платформата "Решава София" са подадени над 10 000 гласа – най-високият резултат от началото на инициативата досега, съобщиха тогава от пресцентъра на Общината.