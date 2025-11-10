И пак се задава криза с боклука в София: В три квартала, заради жалба пред КЗК

Има внесена жалба срещу възлагането на сметосъбирането и сметоизвозването от зона 4 на София (кварталите "Надежда", "Сердика" и Илинден"). Това означава, че "сюжетът допълнително се заплита, защото преди произнасяне на КЗК и на съда след това, не може да се пристъпи към директно договаряне". Думите са на общинския съветник в столицата Борис Бонев - той ги написа в официалния си профил в социалната мрежа Facebook.

"Междувременно измина месец откакто подадох сигнал в КЗК срещу фирмите за боклук за картел, манипулиране на пазара, договаряне на цени. За 1 месец съм получил само входящ номер! Това е недопустимо предвид материалния интерес за близо 1 млрд. лв и риска София да потъне цялата в боклуци и зарази. Пределно ясно ми е, че комисията няма особен успех в разследването на картели, но предвид обновеният ѝ състав - могат поне да се опитат да свършат някаква полезна за обществото работа, а не да оставят съмнения, че са част от проблема", добавя Бонев.