Столичният общински съвет (СОС) одобри отпускането на до 9,6 млн. евро от общинския бюджет за тригодишна скейтборд програма (2027–2029 г.) и изграждането на нов скейтпарк в Западния парк. Това стана, след като на заседанието в четвъртък (19 ноември) предложението на кмета Васил Терзиев мина от втория опит с 32 гласа "За", 15 "против" и 7 "въздържал се". Преди две седмици същият проект беше отхвърлен в общинския съвет.

ОЩЕ: Нов опит за спорните 9,6 млн. евро: СОС гласува повторно за скейтборд турнирите

Докладът е внесен от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров и предвижда реализирането на международна програма на World Skate, в рамките на която София ще получи статут "Световна столица на скейтборда". Планът включва провеждането на девет спортни състезания, шест съпътстващи младежки и бизнес инициативи, както и изграждането на сертифицирано съоръжение в Западния парк, което според вносителите ще може да се използва от цяла Югоизточна Европа.

В защита на проекта Терзиев заяви, че скейтбордът е популярен олимпийски спорт и че инициативата ще донесе десетки милиони евро икономически ефект за столицата чрез нощувки, туризъм и допълнителни разходи. По думите му от общата сума до 2 млн. евро годишно са предвидени за лицензи, а останалите средства – за логистика и организация, като подчерта, че общината паралелно инвестира стотици милиони в инфраструктура, транспорт и паркове.

Решението обаче предизвика остри критики и политически сблъсъци. Опонентите на проекта, включително лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и представители на спортните среди като Асоциацията на българските спортни федерации, поставиха под въпрос приоритетите на подобен разход и липсата на достатъчно яснота за разпределението на парите.

ОЩЕ: София с план за близо 10 млн. евро за три скейтборд турнира: Шеф на родна федерация се противопостави

Противниците на доклада настояваха, че вместо скъпа международна програма за до 9,6 млн. евро, София има по-голяма нужда от достъпни квартални площадки за всекидневно каране на скейтборд, ролери, тротинетки и BMX. От "Спаси София“ предложиха като алтернатива седем нови скейтпарка в различни столични райони, а паралелно в комисиите се обсъждаше и отделен доклад за проектиране на пет квартални скейтпарка, който обаче покрива само проектиране, без строителство.

След гласуването Бонев определи сумата като неоправдана на фона на други нужди на града и директно обвини в сближаване с ГЕРБ, заявявайки, че на третата година от мандата групата на ГЕРБ и кметът са се съюзили при прокарването на решението.

Критиците поставиха въпроса редно ли е общината да отделя близо 10 млн. евро за тригодишна програма по скейтборд при остър недостиг на средства в други ключови сектори – като градския транспорт, "Топлофикация", сметопочистването и спортната база за клубове и детско-юношески спорт.