Над 300 кучета от 10 държави събра международната киноложка изложба в Самоков. Днес секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова официално откри изложбата, организирана от Българската национална федерация по кинология. В приветствието си тя благодари за доверието градът да бъде домакин на престижния международен форум.

Председателят на федерацията Георги Христозов даде висока оценка на условията в Самоков. По думите му отличната логистика, спортната зала, хотелската база, прилежащата инфраструктура и подкрепата на общината са осигурили изключително лесна и безпроблемна организация на изложбата. Условията дори надхвърлят очакванията на федерацията, която вече заявява намерение да избере Самоков за домакин и догодина.

Снимка: Община Самоков

Високата оценка на организаторите се споделя и от участниците, които вече представят своите кучета в отделните рингове.

Международните изложби продължават до 22 ноември в спортна зала "Самоков". В програмата предстоят още две изложби CACIB, а в неделя – и квалификация за престижното изложение Crufts.

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