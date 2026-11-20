На 19 ноември в Самоков бе открита Националната научна конференция „Димитър Зограф и неговото време“, посветена на 230 години от рождението на един от големите представители на Самоковската художествена школа.

Форумът събира утвърдени български изкуствоведи, реставратори и изследователи, които в рамките на два дни ще представят свои проучвания и ще дискутират живота, творчеството и историческото значение на Димитър Христов Зограф. Сред участниците са проф. Иванка Гергова, проф. Стефан Белишки, доц. Светозар Ангелов, Мария Полимирова и Дарина Бойкина.

В откриването участва заместник-кметът на Община Самоков г-жа Венета Галева, която приветства научната общност и организаторите. В обръщението си тя подчерта, че подобни събития са важна част от усилията за съхраняване на културната идентичност на Самоков и за популяризирането на неговите значими личности.

Снимка: Община Самоков

Тя акцентира върху необходимостта творчеството на Димитър Зограф да получи заслуженото внимание, като припомни, че Самоковската художествена школа е оставила трайна следа в българското изкуство. „За нас е важно Самоков да бъде разпознаван не само като туристическа и спортна дестинация, но и като град с богата история, култура и духовност, с наследство, с което може да се гордее цяла България“, посочи г-жа Галева.

В рамките на честванията в Историческия музей беше открита изложба, посветена на художественото наследство на Димитър Зограф, и ще бъде представен документалният филм „Димитър Христов“.

Днес в Доспевската къща ще бъде открита постоянна музейна експозиция, посветена на самоковската градска култура и фотографията. Програмата продължава на 21 ноември с детска художествена работилница, която ще даде възможност на най-малките да се докоснат до света на изкуството.

Специално място в честванията заема и представянето на творчеството на Димитър Зограф извън пределите на страната. На 23 ноември екип на Историческия музей ще гостува в Българския културен институт в Рим, където ще представи живота и делото на художника и документалния филм, създаден по повод годишнината.

Събитията са част от усилията на Община Самоков и Историческия музей да съхраняват и популяризират богатото културно-историческо наследство на града и да дават заслужена видимост на личностите, допринесли за развитието на българската култура.