На 19 ноември официално беше открито обновеното отделение по образна диагностика към МБАЛ – Елин Пелин, заедно с представянето на новата рентгенова система. "Още една важна стъпка за здравеопазването в община Елин Пелин.", написаха на официалната Facebook страница на общината.

Обновяването е част от усилията за модернизиране на болничната база и осигуряване на по-добри условия за диагностика и лечение на пациентите в град Елин Пелин. "Пожелаваме на медицинския екип успешна работа, а на пациентите здраве!", се казва още в публикацията.