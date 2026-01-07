Дърво се сгромоляса върху ограда на детска градина в София (СНИМКИ)

Огромно дърво рухна върху оградата и част от тротоара на столична детска градина. Става дума за детското заведение №8 "Проф. д-р Елка Петрова" в столичния квартал "Борово". Инцидентът е станал късно следобед на 6 януари, когато стотици родители прибират децата си от градина, и по чудо няма жертви. Дървото е паднало върху тротоара, където често родители паркират колите си и отиват на работа. Чист късмет е, че точно там не е паркирана кола.

Снимки: БГНЕС

Инциденти с паднали дървета

Това не е първи инцидент с рухнало дърво в столична детска градина - миналата година огромен стар чинар падна върху детска площадка в 93-та ДГ "Чуден свят". И тогава инцидентът се размина без пострадали деца и персонал, защото се случи през уикенда, когато градината не работи.

През изминалия уикенд дърво падна и уби на място 31-годишна жена, която със семейството си пътувала за Витоша. В събота сутринта пък друго дърво се срути върху автомобил, отново в столичния квартал "Борово", припомня БГНЕС.