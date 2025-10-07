Елате и депонирайте боклука си пред "сарая на Пеевски": Призив за протест на БОЕЦ

Уведомление за всекидневни протести до 11 ноември, 2025 година включително пред централата на ДПС Ново начало в София е внесло гражданско движение БОЕЦ. Това става ясно от публикация в официалната страница във Facebook на движението. Описанието за мястото на протеста там е "пред сарая на Пеевски на ул. "Врабча" 23".

Този път обаче призивът на БОЕЦ за протест не е свързан с главния прокурор Борислав Сарафов, правосъдието и съдебната система, а със ставащия все по-видим проблем със сметоизвозването и събирането на боклука в София.

"Обръщаме се към жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село": Носете си боклука и го "депозирайте" на ул. "Врабча" 23, всеки ден от 17:00 ч. до 22:00 ч. Ако някой се опита да ви спре, информирайте го, че участвате в събитието на БОЕЦ, което е официално и законно — изграждаме арт-инсталация "Боклук за Боклука". Пред входа на сградата има и голям контейнер за боклук. Като се напълни, слагайте чувалите си с боклук пред входа на сградата", пише в призива.

Припомняме, че кметът на София Васил Терзиев вече нееднократно се оплака, че има натиск заради сметосъбирането в София и заради това специално се е провалила намерението за състезание чрез обществена поръчка специално за "Люлин" и "Красно село". Терзиев не е говорил конкретно с имена, но знакови са думите му от 4 октомври в сутрешния съботен блок на БНТ - Още: Терзиев смаза Пеевски по БНТ: "Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната си, която струва колкото една детска градина на година"

