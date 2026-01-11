Със заплаха за още протести, Gen Z с нови искания: Стипендии колкото минималната заплата и премахване на таксите

Студентите от протестите през декември с нови условия към държавата. След като вчера изтече срокът, който бяха дали да се вземат решения, свързани с промените в Изборния кодекс и редакцията на измененията в конституцията, свързани със служебните кабинети, младите хора решиха да удължат ултиматума. Нещо повече - да поставят нови искания.

"Просто даваме възможност на всички институции и партии да преосмислят поведението си. Все пак, следващата седмица тепърва започват работа нашите народни представители. Надявам се да имаме позиция от тях", заяви Мартин Филипов от студентската инициатива "STOP" по повод обвиненията, че са много "хлабави" към политиците.

Впечатляващи с размаха си обаче са новите искания на младежите.

1000 лв стипендия и премахване на семестриалните такси

Колегата му Георги Петков представи първите 3 от тях, които са основно студентски.

Протестиращите искат минималната стипендия да се обвърже с минималния праг на бедност. Като цяло, настояват стипендиите да се изравнят с минималната работна заплата - значително увеличение в сравнение със сегашния им размер, който в повечето случаи достига максимум 250 лв. Третото им искане е премахване на семестриалните такси в университетите.

Настояват за това, защото в момента нямало "студенти, а работници". Те искат достатъчен финансов ресурс през стипендиите, за да могат студентите единствено да се фокусират върху ученето, а пък работата да оставят за по-нататък.

"Не можем да караме студентите да работят, защото по този начин те пренебрегват обучението и нивото на образованието пада", заяви Филипов.

Източник: БГНЕС

Петков допълни, че празните аудитории се дължат именно на този феномен - необходимостта от работа. По думите му от един курс средно от 60 студенти, на лекции ходят не повече от 15 души, защото другите работят.

Неговото мнение е, че въпреки увеличението от 50 - 100 лв на стипендиите, те все още са ниски.

Огромен проблем според студентската инициатива са и квотите. Те вече са изпратили писмо до Министерство на финансите по въпроса.

Той коментира, че имайки предвид досегашните действия на властта, младежите не очакват тя да се съобрази с исканията им, но те "ще окажат нужния натиск".

"Няма никакви дългосрочни действия и политики за младите, за да се осигури по-добра среда за тях и да останат в България", обоснова се Филипов.

Настояването за промени в Изборния кодекс

Младите студенти по "Политология" обясниха и защо настояват за промени в Изборния кодекс.

"Как може да сме сигурни в легитимността на едно правителство, ако не сме сигурни, че е избрано по честен начин. Видяхме какво се случи на миналите избори, не ни се иска да поставяме под въпрос и сегашните", попита Георги Петков.

Според Филипов пък машинното гласуване освен, че дава по-малко възможности за манипулации, и ще доведе до ръст на избирателната активност.

Петков призова за нова протестна вълна. "Нека да излезем ударно и да покажем, че сме сериозни и вече не сме апатични към процеса, и да си представим исканията - честни избори и условията за студентите да се променят", допълни тай.

По думите му надежда има, защото вече има вълна, която да докара "някаква алтернатива на политическия пазар". "Идеята е да се роди нещо ново и чрез по-висока избирателна активност избраното правителство да има по-голяма легитимност", допълни той.

Заплахата за нови протести

На въпрос дали младите хора са готови да се включат в такъв политически проект, бил той нов или вече съществуващ, Филипов отговори, че на този етап те не могат да заемат такива позиции. Предпочитат да мине известно време и да наблюдават процесите.

"Ние ще използваме всички демократични инструменти. Нашата основна цел е да защитим студентите. Целите ни могат да бъдат изпълнени през различни механизми. Най-важното е диалог с институциите и парламентарно представените партии", коментира още той пред БНТ.

Петков потвърди, че недоволните младежи ще направят всичко необходимо, за да бъдат изпълнени исканията им. Те предпочитат това да стане чрез диалог, но ако претърпят неуспех, са готови на "нещо друго, може би протести". "Младите доказаха, че са достатъчно активни на площада, ако се наложи", заяви той.

"Младите трябва да бъдат приоритет на българската политика, защото ние ще носим тази държава след 10 години", категоричен беше Петков.

Студентите заявиха, че няма да позволят да бъдат употребени или повлияни от "други фактори" и предупредиха институциите, че ако ги пренебрегват и избягват диалога с тях, отново ще излязат на улицата.