Напредък по ремонта на бившето училище в село до Самоков

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов и заместник-кметът инж. Петър Костов извършиха оглед на напредъка по строително-ремонтните дейности на сградата на бившето училище в село Ковачевци, която се преобразява в нов Дом за стари хора.

Към настоящия момент е завършен ремонтът на покрива, подменена е дограмата на сградата и са инсталирани фотоволтаични системи като част от внедрените мерки за енергийна ефективност. Успоредно с това е изграден нов водопровод с отклонение от уличната водопроводна мрежа, който ще осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на бъдещата социална услуга.

В следващия етап предстои да започнат дейностите по вътрешния ремонт, които ще включват цялостно обновяване и преустройство на помещенията, така че сградата да отговаря на всички съвременни изисквания за предоставяне на социална услуга. След приключване на ремонта новият Дом за стари хора ще разполага с капацитет за настаняване на 35 потребители, като ще осигурява спокойна, сигурна и достъпна среда за живот и грижа.