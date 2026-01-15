Голям пожар в София, горят строителни материали (СНИМКИ)

Голям пожар гори в гараж за строителни материали в София. Той се намира на столичния бул. "Г. М. Димитров" и Симеоновско шосе, близо до кв. "Студентски град". Огънят е засегнал две коли, но няма пострадали хора. Няколко екипа на пожарната са на място, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Читатели на Actualno.com изпратиха снимки от мястото на пожара.

Снимки: Красимир Шонтов