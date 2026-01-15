Спорт:

Голям пожар в София, горят строителни материали (СНИМКИ)

15 януари 2026, 14:18 часа 501 прочитания 0 коментара
Голям пожар гори в гараж за строителни материали в София. Той се намира на столичния бул. "Г. М. Димитров" и Симеоновско шосе, близо до кв. "Студентски град". Огънят е засегнал две коли, но няма пострадали хора. Няколко екипа на пожарната са на място, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

ОЩЕ: Пожар в склад за текстил в Троян

Читатели на Actualno.com изпратиха снимки от мястото на пожара. 

Снимки: Красимир Шонтов

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
