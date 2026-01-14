Любопитно:

Пожар в склад за текстил в Троян

Пожар гори в склад за текстилни материали на в Троян, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът е подаден в 9:14 часа. На място има три екипа на пожарната, два екипа от Ловеч и два екипа с полицейски служители. За момента няма данни за пострадали, посочиха от полицията.

По-рано три екипа на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен и доброволното формирование „Железни врата“ са гасили пожар в две къщи и пристройка в село Стара река.

Сигналът за инцидента е получен на 13 януари в 9:25 часа. До пристигането на дежурните противопожарни екипи доброволците от формирование „Железни врата“ са започнали гасенето на сградите. На място е бил извикан и екип на електроразпределителното дружество ЕВН.

