"Люлин" и "Филиповци" на бунт срещу агресивни гета: Вместо 2000 роми, живеят 10 000, властта мълчи

Координирани протестни действия предприемат жители на софийските квартали "Люлин" и "Филиповци". Те излизат заедно тази вечер, за да изразят недоволството си срещу обитателите на гетото в ж.к. "Филиповци" и т.нар. Кипърски общежития.

Местните твърдят, че в посочените места има много самонастанили се, които безнаказано строят незаконни жилища, а при направени забележки, агресират, нападат и заплашват жителите на кварталите. В същото време нито институциите, нито местните власти, предприемат нещо.

Протестиращите се събират тази вечер в 17:30 часа на бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 в "Люлин" 5.

Престъпност, насилие и незаконно застрояване

Силвия Йорданова, която е част от организаторите на протеста, обясни, че двата квартала се обединяват срещу престъпността, насилието и безнаказаността в района на Кипърските общежития в "Люлин" 1 и на други подобни места.

Недоволните искат и спиране на незаконното застрояване върху общински терени във "Филиповци".

"В "Люлин" има много места с общински жилища, в които се самонастаняват хора, които не стопанисват, а напротив – увреждат и са заплаха за всички живущи около тях. Преди дни се случи инцидент във Втори микрорайон, в който бяха пребити двама мъже. Тези, които го направиха, бяха от т.нар. Кипърски общежития, които са собственост на район "Люлин"", посочи Йорданова.

Агресия и заплахи, а институциите мълчат

Протестиращите се оплакват от подчертано институционално бездействие и мълчание и липса на реакция срещу агресията на живеещите в гетата.

Йорданова сподели, че лично е станала жертва на палеж на автомобила й преди няколко дни от жители на гетото във "Филиповци".

Източник: БГНЕС

"Кварталът ни от години се бори с това незаконно гето, презастрояването в него, проблемите, които създават. Когато искаш да го направиш по законовия ред с жалби, те агресират. Стигна се до лична саморазправа с цел сплашване. Районната администрация на "Люлин" не поема никаква отговорност, не поема никакъв контрол в самото гето, въпреки че тя е абсолютният собственик. Цялото ж.к. "Филиповци" е публично-частна и публично-общинска собственост", коментира Силвия Йорданова, цитирана от БНР.

5 пъти повече настанили се, "самотни майки" вдигат палати

Според нея общинските жилища в ж.к. "Филиповци" са построени през 60-те години и са за около 400 ромски семейства, което по прави около 2000 души.

"В момента там пребивават над 10 000 човека незаконно. Строят къщи, които са по 300 кв. м. върху публично-частна собственост и се пишат самотни майки. Как една самотна майка построява жилище върху публично-частна собственост, което е 300 кв. м.? Тази самотна майка притежава автомобил, който е над 50 000 лева и взима социални помощи. Искаме равни права за всички", добави Йорданова.

