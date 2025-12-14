Кметът на Самоков бе почетен гост на откриването на Купата по таекуондо

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов бе почетен гост на откриването на Купата на посланика на Република Корея по таекуондо, което се проведе в модерния и отлично оборудван спортен комплекс „Самелион“. На официалната церемония присъстваха президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, посланиците на Белгия и Молдова в България, както и председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев.

Събитието се състоя в комплекс „Самелион“ – едно от най-съвременните и престижни спортни съоръжения в страната, което за пореден път доказа отличните си условия за провеждане на международни спортни форуми. Турнирът събра състезатели от различни възрастови групи и клубове от цялата страна и се утвърждава като едно от значимите спортни събития у нас, допринасящо за популяризирането на таекуондото и олимпийските ценности сред младите хора.