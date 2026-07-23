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След връщане на общински имот: Разширяват столичното 139 ОУ "Захарий Круша"

23 юли 2026, 14:47 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След връщане на общински имот: Разширяват столичното 139 ОУ "Захарий Круша"

Столична община си връща собствеността на сграда и терен в двора на 139-о ОУ “Захарий Круша”. Така най-сетне учебното заведение ще може да претърпи дългоочакваното разширение, след като от 2019 г. сградата и теренът са собственост на "Софийски имоти", а досега Столична община плащаше наем, без да може да използва имота или да започне ремонтни дейности. Докладът бе внесен от заместник-кмета Десислава Желязкова, общинския съветник от “Демократична България” Симеон Ставрев и районния кмет на “Лозенец” Константин Павлов.

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“Придобиването на сградата на "Софийски имоти“ за разширяването на 139. ОУ е голям успех – слагаме край на абсурдната практика да плащаме наем за собствен имот и започваме ремонта незабавно. Район „Лозенец“ се развива динамично и нуждата от нови места в училищата е огромна, затова продължаваме с активните си инвестиции в тук. Предстоят ни разширението на 107. ОУ “Хан Крум” и ремонтът на 35. ОУ “Добри Войников", заяви заместник-кметът Десислава Желязкова.

С решението на СОС се премахва най-тежката административна пречка пред преустройството на оспорваната сграда във втори учебен корпус. 

“Веднага след придобиването на имота Столична община ще смени официалното предназначение на сградата от административна в образователна и ще стартира проектирането и строително-ремонтните дейности. Така дългогодишният проблем на 139 ОУ „Захарий Круша“ ще бъде окончателно решен, осигурявайки на учениците така необходимото допълнително пространство за спокоен и пълноценен учебен процес”, заяви общинският съветник от “Демократична България” Симеон Ставрев, който е един от вносителите на доклада.

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“Освен че ще бъде поправена тежка историческа несправедливост, датираща още от 90-те години, когато училището беше лишено от голяма част от двора си, то ще получи освен по-голям и функционален двор, вече ще можем да мислим за увеличаване на приема и за въвеждане на пълноценен едносменен режим на обучение, а дефицитът на места в общинските учебни заведения в нашия бързоразвиващ се район ще бъде частично неутрализиран”, заключи кмета на “Лозенец” Константин Павлов.

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Столична община училище разширяване общински имоти
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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