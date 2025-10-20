Кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село": Властта обяви още мерки

На 80% е възстановено обслужването по график на боклука в двата големи столични района на "Люлин" и "Красно село". За момента се планира да се увеличи системата по сметосъбиране на боклука. Ще бъдат поставени контейнери за едрогабаритни отпадъци, както и строителни отпадъци. Това заяви заместник-кметът по ековъпросите в Столична община Надежда Бобчева на брифинг пред журналисти.

Въпреки кризата с боклука, Бобчева призова гражданите да събират разделно отпадъци и да използват цветните контейнери за разделно събиране.

Надежда Бобчева очаква окомплектоването в чисто търговско дружество на "Софекострой" за изпълнението на дейността по извозване на боклука от двата столични района. Това е дългосрочното решение към момента, уточни тя.

Надежда Бобчева напомни, че Столичният общински съвет са гласували 9 млн. лв. за "Софекострой" за окомплектоването му, за да може да започне извозването на боклука от "Люлин" и "Красно село". Заместник-кметът по ековъпросите увери, че има капацитет за отпадъците и в Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

Предприятието за третиране на отпадъците нае един камион и получи още 9 от съседни общини и граждани - те ще останат на разположение на общината поне до края на годината, посочват от Общината.

Във връзка с усилията за дългосрочно решение за сметосъбирането на двата района зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева заяви по-рано тази седмица, че "Софекострой" е едно най-логичните стратегически решения за възлагане на чистотата в двата района.

В тази посока СОС вече гласува - по предложение на Общината, 9 милиона лева за закупуване на нова техника и разширяване на неговия капацитет. Това е решаващата стъпка за изграждане на устойчив общински резерв, който да поеме контрола върху услугата в полза на софиянци, отбелязват от Общината.

