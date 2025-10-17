Войната в Украйна:

Битка с боклука: Разчистиха 8 тона отпадъци във "Филиповци"

17 октомври 2025, 10:20 часа 483 прочитания 0 коментара
Битка с боклука: Разчистиха 8 тона отпадъци във "Филиповци"

Столична община и местни доброволци разчистиха осем тона отпадъци в кв. "Филиповци", съобщиха от пресцентъра на местната администрация, като уточняват, че акцията е част от мобилизацията за възстановяване на нормалния ритъм на сметопочистване в "Люлин" и "Красно село". Целта на проведената вчера акция е да се пресече установеното прехвърляне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от района към други квартали в София.

ОЩЕ: Терзиев се похвали с два рекорда на завода за боклук

"Всяка част от София има еднаква нужда от чистота и ред," коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология на Столична община, цитирана в съобщението. Тя допълва, че битката е срещу недобросъвестните практики и схемите, независимо къде се проявяват те.

В действията по почистване са участвали две сметоизвозващи машини, камион с хидравлична щипка и специализирана група от Столичното предприятие за третиране на отпадъците. Съдействие са оказали от Столичен инспекторат, екипи на ОП "Паркове и градини" (с камион и десет работници), както и екип на фирма "Килърите" с допълнителна техника и 15 души.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди дни Столична община, заедно с експерти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", започна въздушно заснемане на район "Красно село" с помощта на дронове, за да се проследи състоянието на контейнерите за отпадъци и да се оптимизират дейностите по почистване.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община боклук отпадъци Филиповци
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес