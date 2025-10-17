Битка с боклука: Разчистиха 8 тона отпадъци във "Филиповци"

Столична община и местни доброволци разчистиха осем тона отпадъци в кв. "Филиповци", съобщиха от пресцентъра на местната администрация, като уточняват, че акцията е част от мобилизацията за възстановяване на нормалния ритъм на сметопочистване в "Люлин" и "Красно село". Целта на проведената вчера акция е да се пресече установеното прехвърляне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от района към други квартали в София.

"Всяка част от София има еднаква нужда от чистота и ред," коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология на Столична община, цитирана в съобщението. Тя допълва, че битката е срещу недобросъвестните практики и схемите, независимо къде се проявяват те.

В действията по почистване са участвали две сметоизвозващи машини, камион с хидравлична щипка и специализирана група от Столичното предприятие за третиране на отпадъците. Съдействие са оказали от Столичен инспекторат, екипи на ОП "Паркове и градини" (с камион и десет работници), както и екип на фирма "Килърите" с допълнителна техника и 15 души.

Преди дни Столична община, заедно с експерти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", започна въздушно заснемане на район "Красно село" с помощта на дронове, за да се проследи състоянието на контейнерите за отпадъци и да се оптимизират дейностите по почистване.