Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ започва в Боровец! От 31 юли до 4 август курортът ще посрещне музиканти и почитатели на джаза за пет вечери, изпълнени с качествена музика, емоции и срещи с едни от най-добрите български и чуждестранни изпълнители.
Фестивалът се утвърди като едно от значимите културни събития в календара на Община Самоков и като сцена, която събира различни поколения любители на джаз музиката.
Концертите ще се провеждат всяка вечер от 19:00 ч. на фестивалната сцена в Боровец.
Не пропускайте и съпътстващата програма!
Очакваме ви да станете част от празника на джаза в сърцето на Рила!
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