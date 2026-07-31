Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ започва в Боровец! От 31 юли до 4 август курортът ще посрещне музиканти и почитатели на джаза за пет вечери, изпълнени с качествена музика, емоции и срещи с едни от най-добрите български и чуждестранни изпълнители.

Фестивалът се утвърди като едно от значимите културни събития в календара на Община Самоков и като сцена, която събира различни поколения любители на джаз музиката.

Концертите ще се провеждат всяка вечер от 19:00 ч. на фестивалната сцена в Боровец.

Не пропускайте и съпътстващата програма!

Очакваме ви да станете част от празника на джаза в сърцето на Рила!