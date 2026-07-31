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Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ започва в Боровец

31 юли 2026, 7:12 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ започва в Боровец

Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ започва в Боровец! От 31 юли до 4 август курортът ще посрещне музиканти и почитатели на джаза за пет вечери, изпълнени с качествена музика, емоции и срещи с едни от най-добрите български и чуждестранни изпълнители.

Фестивалът се утвърди като едно от значимите културни събития в календара на Община Самоков и като сцена, която събира различни поколения любители на джаз музиката.

Концертите ще се провеждат всяка вечер от 19:00 ч. на фестивалната сцена в Боровец.

Не пропускайте и съпътстващата програма!

Очакваме ви да станете част от празника на джаза в сърцето на Рила!

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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