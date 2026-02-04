Любопитно:

04 февруари 2026, 11:30 часа 230 прочитания 0 коментара
Заради злоупотреби Софийска община затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

В подземните паркинги при две от метростанциите в София - "Стадион Васил Левски" и "Джеймс Баучер", се преустановява услугата "Паркирай и пътувай". За тази промяна бяха уведомени гражданите от разлепени на съответните метростанции листове, подписани от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

По заповед на кмета Васил Терзиев, която влиза в сила от 16 февруари, двата паркинга вече няма да изпълняват функцията на буферни, а ще бъдат със свободен достъп, но с платен абонамент. Промяната е с цел спиране на злоупотреби с паркирането.

Паркингите ще работят в режими на почасово паркиране (според утвърдената тарифа) и предплатен абонамент (месечен, 6-месечен или 12-месечен).

Освен това, от 1 март 2026 г. влизат в сила нови, по-ниски цени за абонаментно ползване на подземния паркинг при метростанция "Джеймс Баучер":

  • Месечен абонамент: 140 евро с включено ДДС (стара цена: 184 евро)
  • Отстъпка за 6-месечен абонамент: 5% при предплащане
  • Отстъпка за 12-месечен абонамент: 10% при предплащане

Също така при издаване или подновяване на билет от терминал или електронна карта на приносител ще се заплаща такса за администриране в размер на 10 евро (11,95 лв.) с включен ДДС.

Промяната е заради злоупотреби

Столична община потвърди за промяната и уточни, че става въпрос за прекратяване на установена схема за злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай" на двата буферни паркинга.

Решението е взето в първите дни от мандата на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, след анализ и проверки на системите за видеонаблюдение, отчитане на пътуванията и почасовото паркиране.

"Открихме очевидна схема за заобикаляне на правилата – без реално пътуване, без ефект върху трафика и без полза за града, докато Общината поема разходите за охрана и поддръжка", заяви Чаушев.

Според него не е имало логика тази инфраструктура да остава полупразна и да обслужва злоупотреби, докато в околните квартали хората обикалят в търсене на място за паркиране.

Така сега местната власт отваря двата паркинга за обичайно, регламентирано и прозрачно ползване при ясни правила и достъпни условия, съобразени с нуждите на района.

По този начин 770 паркоместа ще бъдат на разположение за всички, не само за ползващите градски транспорт, с възможност за почасово паркиране и абонаментни планове при условията на почасово и абонаментно паркиране на буферен паркинг.

Според местната мласт двата паркинга, разположени на изключително натоварени локации в близост до центъра, почти не се използват по предназначение. Вместо да служат за оставяне на автомобили и продължаване с градски транспорт, по този механизъм средно са били заети едва около 50 автомобила дневно.

Според проверките голяма част от заемащите места автомобили са на работещи в района лица, които са използвали буферните паркинги като обикновени и нископлатени паркинги.

"Засечени са случаи на масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица, с цел симулиране на пътуване. Картите са били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част", твърдят още от общината.

Като стандартни буферни паркинги остават да функционират тези при МС „Бели Дунав“ – „Връбница“ (128 места), МС „Бели Дунав“ – „Надежда“ (349 места), при „Цариградско шосе“ (1253 места) и при МС „Бизнес парк“ (86 места), които реално ограничават навлизането на автомобили в центъра чрез използване на обществения транспорт.

Десислава Любомирова
