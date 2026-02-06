Общински съветници искат директорът на "Столичен автотранспорт" да бъде сменен

Общински съветници от ПП-ДБ, "Спаси София" и "Синя София" внасят доклад в Столичния общински съвет (СОС) за смяната на директора на "Столичен автотранспорт" Стилян Манолов, както и на цялото ръководство на дружеството. Причината е ощетяване на общината с десетки хиляди евро. Конкретният повод е сключени два договора, които според тях сериозно ощетяват общината.

По изрично настояване на председателя на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров в дневния ред на заседанието на 12 февруари е включено предложение за смяна на временното ръководство и започване на конкурс за избор на ново.

Фактите, които представя общинският съветник Симеон Ставрев са, че ръководството на "Столичен автотранспорт" е подписало на 30 януари договор за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси на стойност 2 369 837,87 евро. Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС, при положение, че общинските съветници са открили същите автобуси по номер на рамата в автокъща в Германия с цена за един автобус средно около 9 900 евро.

Тези данни бяха изнесени на специална пресконференция на 19 януари, когато именно Стилян Манолов съобщи в медиите, че няма да подпише подобен договор.

Бойко Димитров призовава колегите си от ГЕРБ и БСП да постъпят отговорно и да подкрепят доклада за смяна на временно избраното от тях ръководство.