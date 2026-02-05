Оставката на Румен Радев:

Скандална сделка: Софиянци ще се возят на стари автобуси за милиони (СНИМКИ)

05 февруари 2026, 10:15 часа 550 прочитания 0 коментара
Скандална сделка: Софиянци ще се возят на стари автобуси за милиони (СНИМКИ)

Ръководството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД е подписало на 30 януари договора за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси за 2 369 837,87 евро. Това съобщи в профила си във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев. Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС. Доставчик е фирмата „Аварийни мобилни системи“ ЕООД на Мустафа Мустафа.

ОЩЕ: Автобуси “втора ръка“ на шокираща цена в София: ПП-ДБ алармират

На какви автобуси ще се возят софиянци?

Припомняме, че за тази поръчка Ставрев предупреди още на 19 януари. Тогава той съобщи, че фирмата иска да продаде автобусите за 8 пъти по-висока цена, отколкото струват в автокъща в Германия. Тяхна проверка е показала, че цената за един автобус е средно по 9 900 евро с ДДС. „В подписания договор номерата на рамите са заличени, но годините на производство, марката и моделът съвпадат с първоначалната оферта на Мустафа Мустафа“, заяви общинският съветник.

Изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ увери в свое изказване, че автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. „Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града“, коментира тогава той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: България е на опашката в ЕС по обновяване на автобусния парк

„Тези 18-годишни автобуси дали отговарят на всички изисквания за безопасност, а цената им нарушава ли принципите на икономическа рентабилност?“, пита Ставрев.

По думите му става въпрос за 17–18-годишни съчленени автобуси с пробег над 700 000 км, които в Германия се продават за около 9 900 евро, а на София се предлагат за близо 185 000 лв. без ДДС за брой. „Те са произведени през 2008–2009 г., силно амортизирани и с огромен пробег. Дори формално да покриват изискванията на поръчката, поддръжката им ще струва скъпо и ще отвори вратата за нови поръчки за резервни части за милиони. Вместо това най-разумното и изгодно за софиянци е дружеството да купува автобуси директно, без посредници – както трябва да купува и гориво без посредници“, категоричен е той.

ОЩЕ: Над 32 млн. евро за газ с посредник: Нов тригодишен договор в "Столичен автотранспорт"

„Дружеството най-вероятно веднага ще започне да купува за тях авточасти, може би на по-висока стойност от самите автобуси. И разбира се - ще направи нови обществени поръчки за части за милиони“, предупреждава общинският съветник.

Ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е ПОДПИСАЛО на 30 януари договора за доставка на 25 броя 18-годишни...

Публикувахте от Simeon Stavrev в Сряда, 4 февруари 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Градски транспорт автобуси Столичен автотранспорт Симеон Ставрев
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес