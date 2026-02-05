"Столичен автотранспорт" защити покупката на стари автобуси с решения на СОС

Ръководството на „Столичен автотранспорт“ излезе с позиция, след като общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев съобщи, че дружеството е подписало договор за покупка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси за 2 369 837,87 евро. „Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни“, заяви изпълнителният директор Стилян Манолов.

Фактите

От дружеството уточняват, че на 27 юни 2024 г. Столичен общински съвет (СОС) е взел решение „Столичен автотранспорт“ да проведе процедура за доставка на 25 броя 18-метрови автобуси с минимален екологичен стандарт Евро V. Така заложеното изискване дава възможност да се предложат автобуси, произведени в периода 2008-2014 г., когато е бил действащ този екологичен стандарт.

„Именно за да насърчим доставката на по-нови автобуси, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства с по-скорошна година на производство“, поясняват от общинската фирма. Дружеството провежда процедура според предварително лимитирания от СОС бюджет.

Става ясно и че средният пробег на автобусите в София, например, е 60 000 км. Затова и такива автобуси са с минимален пробег 700 000 км.

За да се насърчи доставката на автобуси с по-малък пробег, в правилата на процедурата са заложени повече точки за превозни средства на по-малко километри.

Освен самата доставка, автобусите следва да бъдат оборудвани с 5 камери за видеонаблюдение, монитор и DVR с памет 1 терабайт, системи за сигурност, включително автоматична пожарогасителна система в двигателния отсек и информационна система, отговаряща на изискванията на ЦГМ (в това число: информационни табла, изпълнени по технология LED или MONO-LCD).

„Г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет, би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил“, добавят от „Столичн автотранспорт“.

От позицията на дружеството става ясно, че автобусите, които ще получи, не са тези, разпространени от Ставрев.

„Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси“, добавят от дружеството.

Изпълнителният директор е категоричен, че неговата работа е да се увери, че ще закупи превозни средства, които отговарят на критериите, ценово достъпни и ефективни са и не компрометират безопасността. „Аз гарантирам за това“, казва Манолов.

И добавя, че твърденията, че чрез пряко договаряне може да постигне по-добри условия, показвали „крещящо непознаване на това какво позволява законът и какво – не“.

„И към днешна дата дружеството не е получило в пълна степен дължимото от Столична община. А кога столичани и гостите на града ще се радват на чисто нови автобуси – това е въпрос, чийто отговор е - когато бъде осигурен финансов ресурс“, казва той.