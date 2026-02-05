Прожектират безплатно филма "Един грам живот" в Елин Пелин

МКБППМН към Община Елин Пелин с безплатна прожекция на новия български филм „Един грам живот“, който е вдъхновен от действителни събития. Четири съдби се превръщат в разпадаща се частица “живот“. Съдби, които се преплитат в една обща житейска история, разкриваща грозната истина за дрогата. Причината им да посегнат към това заразно зло е различна, но винаги води до бездънна пропаст, от която трудно се излиза. А в много случаи - спасението дори е невъзможно.

Приятелство, болка, гняв, наивност, безумни противоречия, разбити мечти и желание за живот. Истинските събития, които представя „Един грам живот”, засягат дълбоко връзката дете – родител и разкриват дълбоките лични, семейни и социални последствия от употребата на наркотици сред младите.

Мисията на МКБППМН чрез филма „Един грам живот” е превенция и изграждане на устойчива обществена среда, свободна от наркотиците, чрез повишаване на информираността относно рисковете, свързани с употребата на наркотични вещества, агресията и насилието.

Животът е твой! Изборът също! Отговорността е обща!

Очакваме ви на безплатната прожекция за родители и ученици над 14 годишна възраст на:

Дата: 25 февруари 2026 г. /сряда/

Час: 18:30 часа

Място: НЧ „Елин Пелин 1896“ гр. Елин Пелин /голям салон/

Понякога един филм, един разговор, една навременна среща могат да спасят нечий живот и бъдеще!