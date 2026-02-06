"Столичен автотранспорт" показа СНИМКИ на автобусите, които купува

От „Столичен автотранспорт“ показаха автобусите, които предстои да придобие. „Снимките от немски автокъщи, разпространени от „Спаси София“, Симеон Ставрев и Бойко Димитров, са грозна манипулация и не отговарят на превозните средства, които ще станат част от софийския автобусен парк“, заявиха в съобщение до медиите от общинското дружество. И прилагат снимки на част от превозните средства, които ще закупят.

Съобщава се още, че те са преминали техническа проверка в „Мерцедес“, но въпреки това ще бъдат инспектирани от комисия на „Столичен автотранспорт“ по отношение на цялостното им техническо състояние и наличието на изискваното оборудване.

Изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов напомня, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил. „Дружеството придобива автобуси, които разполагат с всички изискуеми системи за безопасност и контрол. На чисто нови автобуси ще се радваме едва тогава, когато Столична община ни осигури финансов ресурс“, добавя той.

Припомняме, че вчера общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев съобщи, че дружеството е подписало договор за покупка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси за 2 369 837,87 евро.

"Твърденията за завишена цена и наличието на "скандал" са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни", заяви изпълнителният директор Стилян Манолов.