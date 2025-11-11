НСО играят със светофарите и създават риск от катастрофи: Сигнал от Трайчо Трайков

Автомобили със специален режим на движение на НСО са засекли трамвай, в който е бил и кметът на "Средец" Трайчо Трайков. Инцидентът е станал на площад "Славейков". За това сигнализира самият той в профила си във Facebook. Превозното средства е било пълно с пътници, като някои от тях са паднали на земята, тъй като се е наложило на водача да набие рязко спирачки.

Разказ за опасната ситуация

"Трамваят беше спрял на спирката, затвори вратите, светна светофара в зелено, той потегли и веднага наби спирачки рязко и буквално в следващия момент пред него минаха два автомобила със специален режим. Това беше ситуацията, която за мен е изключително опасна, тъй като този, който бе сменил режима на светофара, не беше отчел по никакъв начин ситуацията на място. Все пак трамвая е тежко инерционно средство и ако ватманът не беше реагирал светкавично, щеше да има катастрофа със сигурност", разказа Трайков в ефира на Нова телевизия.

"Имаше правостоящи и пътниците се посъбраха в предната част на трамвая. Хората си помислиха, че ватманът нещо се е разсеял, но като говорих с него, той ми разказа, че такива ситуации често се случват, когато преминаващи коли със специален режим сменят рязко режима на светофара със специални устройства", посочи той.

Районният кмет обясни, че от много достоверен източник разбрал, че тракерът - малко дистанционно с което може да се сменя светофара от червен на зелен, не е бил зачислен на НСО. „Една част от тези устройства са дадени на службата за охрана, друга – на други служби“, каза Трайков. Такива устройства, по думите му, има около 30 броя. Не е разбрал кой и как може да се сдобие с това устройство, но според Трайков трябва да има ред в системата и да се създават подобни опасни ситуации.