Обрат: "Екобулпак" възстановява събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София

Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре 10.11 (понеделник) по график. В рамките на няколко дни ще положим усилия да бъдат наваксани и пропуснатите от последните дни обслужвания. Това съобщиха от "Екобулпак" в неделя вечер.

Припомняме, че в края на седмицата бе спряно извозването на цветните контейнери за разделно събиране в 16 столични района. От Столична община съобщиха, че фирмата „Екобулпак“ АД преустановява дейност и ги обвиниха в некачествено извършване на услугата. От своя страна „Екобулпак“ настояха за среща с кмета Васил Терзиев.

Ето и цялото съобщение на дружеството:

"Екобулпак България" АД е дружество, което работи със Столична община от 2005 г. и изпълняваме отговорно задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки. Считаме, че създалата се ситуация се политизира и това не води до конструктивен диалог за разрешаване на спорните въпроси, се казва в становище на фирмата.

"Нашето желание не е да възпрепятстваме хората да събират разделно отпадъците си и да утежняваме допълнително ситуацията със сметосъбирането в град София. Напротив - нашата цел е да насърчаваме хората да използват цветните контейнери по предназначение. Тази ситуация се случва по време на мащабна информационна кампания, усилия за която са обединили всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки в България.

Затова обявяваме, че обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре 10.11 (понеделник) по график. В рамките на няколко дни ще положим усилия да бъдат наваксани и пропуснатите от последните дни обслужвания.

Отново настояваме за среща с ръководството на Столична община в лицето на г-н Васил Терзиев, тъй като считаме че само така можем да достигнем до трайно решаване на въпросите, което ще е най-вече в полза на софиянци", пишат още от фирмата."

