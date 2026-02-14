Тошко Йорданов: "Кирил Петков е политически и морален труп"

"Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане" в парламента. Защо? Защото и двете формации изпитват истинска болка от огромната загуба на власт, която им се случва. Това написа бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в своя Facebook профил. В публикацията си Петков коментира политическите реакции на събитията в Петрохан, в частност идващи от ИТН, "Възраждане", ГЕРБ и ДПС "Ново начало".

Posted by Kiril Petkov on Friday 13 February 2026

"ИТН ясно виждат своето политическо погребение – не с чест и слава, а с разпад, огорчение, разочарование и усещане за предателство. Представете си как се чувствате, ако сте Слави или Тошко: били сте номер 1, не сте успели да съставите правителство, влезли сте в коалиция като малък играч, използвани сте за свалянето на единственото правителство в модерната история без Борисов и Пеевски, след това сте се присъединили именно към Борисов и Пеевски, а днес умирате в политическото пространство с етикета "предатели", пише Петков, добавяйки, че онова, което остава в последните дни на ИТН в парламента, е да използват нецензурни думи, "защото вътрешният гняв към собственото ви предателство не можете да понесете дори самите вие".

Цветиста реакция от Тошко Йорданов

Тошко Йорданов отговори на мнението на Кирил Петков, но тъй като няма собствен Facebook профил, използва този на Слави Трифонов. В отговора на Йорданов се казва следното: "Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет. И вярно, оказа се е писал.

Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, "куролацията", кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже "алангро" срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си."

Posted by Слави Т. Трифонов on Saturday 14 February 2026

Йорданов припомня напускането на Кирил Петков от управлението на "Продължаваме промяната", както и "сглобката" с Делян Пеевски и Бойко Борисов. "Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка..."

Йорданов завършва писанието си със следното заключение: "Има един израз в българския фолклор - "Да чакаш от умрял писмо". Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин."

Кирил Петков за "Възраждане" и ГЕРБ

В своята публикация Кирил Петков коментира и "Възраждане", за които казва, че ще са на прага на 4-процентовата бариера на предстоящите предсрочни избори. "Партия, която толкова години не успя да направи едно конструктивно нещо за България, освен да плюе – да плюе по Европа, да обича Русия и в същото време да гласува с ГЕРБ.", пише Петков.

"Това е равносметката. Гръмки речи отвън, удобни съвпадения в гласуването с ГЕРБ отвътре. Последните им лозунги са за закриване на ПП–ДБ. Крайността става последният инструмент, когато усещаш, че почвата под краката ти изчезва", казва Петков и добавя, че за много от депутатите на "Възраждане" това може да са последните парламентарни дни.

В края на текста си Петков говори и за ГЕРБ и ДПС "Ново начало" заедно, "защото те са една партия с два бранда – два бранда на една и съща мафиотизирана структура в България".

"И двете партии сега мълчат. Протестите през декември им показаха, че вълната срещу тях е автентична и незаобиколима. "Хората, хората" искат да ги изхвърлят", пише Кирил Петков и заявява, че целта на двете партии до изборите е да създават колкото се може повече скандали през медийните им машини. "Следващите месеци ще бъдат пълни със скандали. Ще бъде шумно. Ще бъде грозно. Защото когато се събуждаш сутрин с десетки дела на трупчета в прокуратурата, ти нямаш избор – бориш се на живот и смърт. Готов си на всичко."

"Инструментите им за власт изглеждат все по-токсични. Актьорът от "Туин Пийкс" в прокуратурата вече няма никаква легитимност в очите на обществото. Обществото е алергично към този облик на задкулисието. Оставки се подават, фасадите се разместват, но реалната сила остава скрита – в службите, в медиите, в прокуратурата и в новоизбраните регулатори, но хората това започват да го разбират.", казва още Петков.

