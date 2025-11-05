Любопитно:

Община Елин Пелин обявява конкурс за нов облик на градския център

Предстои Община Елин Пелин да обяви международен архитектурен конкурс за създаването на нов, съвременен облик на градския център, обновяване на публичните пространства и оформяне на модерна, привлекателна и комфортна среда за живеене. Целта на конкурса е да се открият иновативни, устойчиви и вдъхновяващи идеи, които ще превърнат центъра на Елин Пелин в съвременно градско пространство – място за срещи, култура, отдих и общност.

Конкурсът ще бъде отворен за участие на проектантски екипи от цял свят. Община Елин Пелин отправя специален призив към местните проектанти да се включат активно и да споделят своята визия за бъдещето на града, съчетавайки съвременен подход с уважение към местната идентичност и духа на общността.

Проектът предвижда да бъде разделен на две части: Зона 1 – Идеен проект: Централна градска част в обхвата от кръговото кръстовище на ул. „Стоян Михайловски“ и ул. „София“, по продължението на цялата ул. „София“ до площадното пространство пред храм „Свети Николай Чудотворец“, включително и съществуващия паркинг, пл. „Независимост“ и пешеходната зона по бул. „Витоша“ до ул. „Христо Ботев“. Зона 2 – Обща концепция: Широк обхват – стандарт за елементите на градската среда и типови детайли.

