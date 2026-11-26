Нови части от София са без парно и топла вода заради аварии, става ясно от справка на сайта на "Топлофикация-София". На фона на прогнозите на синоптиците, че през следващите дни предстои рязко застудяване с валежи от сняг, редица абонати в столицата остават на студено. Жителите на бл. 63 в „Дружба 1“ от днес до 13 декември ще са без топла вода и парно.

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Засегнати са абонатите на дружеството и на ул. "Димитър Димов" № 10, 12, бул. "Джеймс Баучер" № 26, 28, 30 в „Лозенец“. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е 6 декември.

До 6 декември без топлоподаване е и бл. 28Б в „Слатина“.

До 28 ноември без парно и топла вода са и от бл.18 до бл.26, бул.Владимир Вазов №90 и ОДЗ №92 - филиал в „Левски В“.

Вчера "Булгаргаз“ изпрати писмо, в което настоява за споразумение с „Топлофикация София“ за неплатени задължения за 2024 г. Дружеството предупреди, че в противен случай ще предяви съдебни искове за събиране на вземанията си.

Днес трябва да се проведе работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в София. Тя беше инициирана от кмета на столицата Васил Терзиев, като в нея ще се включат представители на „Топлофикация” и образователното министерство. Причината е аварийният режим и в студентските общежития.