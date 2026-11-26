На 27 ноември в 18:00 ч., над един милион коледни светлини ще грейнат в Елин Пелин. Шопското коледно градче на България отваря врати с нова празнична украса, безплатна ледена пързалка за децата, приказен коледен базар и благотворителна кауза, с чиято подкрепа вече са родени четири бебета.

За трета поредна година Община Елин Пелин подкрепя двойките с репродуктивни проблеми с кампанията „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!". Тази зима всички деца до 14 години ще се пързалят безплатно на ледената пързалка в град Елин Пелин, а билетите за възрастни ще бъдат под формата на дарение за каузата. Дарените приходи ще постъпят във фонда за подкрепа на семейства от общината, които мечтаят за рожба.

Заповядайте да запалим заедно коледните светлини, да споделим магията на Рождество и да творим добро. Защото чудесата се случват, когато ги създаваме ЗАЕДНО!