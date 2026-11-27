Жители на 20 столични района излизат на протест срещу липсата на парно и топла вода в София, съобщи БНР. В социалните мрежи те обявяват, че ще блокират движението на "Орлов мост" от 17 до 22 часа. Студентите също обявиха, че ще се включат в протеста срещу "Топлофикация - София". Още: Предупреждение: "Топлофикация" постепенно фалира, но в един момент ще го усетим внезапно

Близо 90% от студентските общежития в Студентски град са без парно и топла вода или с прекъсвания на услугата.

Кметът Васил Терзиев заяви, че проблемът няма да бъде решен с протести. Той обяви, че кризисен щаб ще следи авариите и плановите ремонти на "Топлофикация - София".

200 работници на дружеството отстраняват възникналите близо 500 аварии.

Аварии оставиха на студено четири квартала на София

Нови части от София са без парно и топла вода заради аварии, става ясно от справка на сайта на "Топлофикация-София". На фона на прогнозите на синоптиците, че през следващите дни предстои рязко застудяване с валежи от сняг, редица абонати в столицата остават на студено. Жителите на бл. 63 в „Дружба 1“ от днес до 13 декември ще са без топла вода и парно.

Засегнати са абонатите на дружеството и на ул. "Димитър Димов" № 10, 12, бул. "Джеймс Баучер" № 26, 28, 30 в „Лозенец“. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тях е 6 декември.

До 6 декември без топлоподаване е и бл. 28Б в „Слатина“.

До 28 ноември без парно и топла вода са и от бл.18 до бл.26, бул. Владимир Вазов №90 и ОДЗ №92 - филиал в „Левски В“.

Вчера "Булгаргаз“ изпрати писмо, в което настоява за споразумение с „Топлофикация София“ за неплатени задължения за 2024 г. Дружеството предупреди, че в противен случай ще предяви съдебни искове за събиране на вземанията си.

Днес трябва да се проведе работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в София. Тя беше инициирана от кмета на столицата Васил Терзиев, като в нея ще се включат представители на „Топлофикация” и образователното министерство. Причината е аварийният режим и в студентските общежития.

Още: Стана ясно кой е виновен за "Топлофикация": Превръщаме се в роби, въртящи се в омагьосан кръг