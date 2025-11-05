Оспорване на сметките за парно: Съдия обяви колко са делата срещу "Топлофикация"

Има възможност потребителите на "Топлофикация" да съдят дружеството и да си върнат частично платените суми заради отпадането на формулата за изчисляване на сградна инсталация. Това заяви пред bTV съдия Андрей Георгиев от Софийския районен съд. Той посочи, че към момента между 35 и 40% от броя на гражданските искови дела в Районния съд са срещу "Топлофикация София".

Припомняме, че вчера националният омбудсман Велислава Делчева обяви, че гражданите имат право да оспорват сметките си. Тя посочи, че заради отпадането на формулата, докато няма нова, потребителите трябва да плащат с около 20% по-ниски фактури.

Съдия Георгиев обаче уточни, че процесът е изключително сложен, защото всеки казус е индивидуален и счита, че формулата за използваната топлоенергия трябва да помага да се разпределят разходите според кубатурата на жилищата в сградата.

"Ако не я платим тази "такса", ощетяваме съседите си. Това е метод, по който се разпределя енергията вътре в блока. Ние делим едно нещо и когато я няма формулата, трябва да стигнем до максимално близкото. Сега може да се окаже, че някой потребител е ползвал повече, отколкото по формулата би му се отчислило. Според решението на Съда на Европейския съюз се казва, че няма как точно да се измери количеството", отбеляза магистратът.

Той заяви, че в практиката си се е опитвал да изчисли конкретни данни за апартамент и разликата при различните методи за пресмятане е била в порядъка на 20-30 лв.

По негови думи е факт, че тази формула не е добра и затова вина имат топлофикационните дружества, защото това е постановил Върховният административен съд още през 2020 г. Това обаче не означавало, че сметките за парно не се дължат.

"Може да претендирате за връщане на пари, ако може да изчислите с точно колко сте ощетени. Това става като си платите на едно вещо лице - инженер-топлотехник, който да замери във вашата сграда къде колко топлоенергия се ползва. Това се прави за цял отоплителен сезон и трябва да си го платите вие, а това е скъпо", обясни съдията.

