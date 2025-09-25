Войната в Украйна:

Поредно бягство на дете от детска градина в София

25 септември 2025, 09:43 часа 423 прочитания 0 коментара
3-годишно дете е избягало от детска градина в София, съобщи БНТ. Инцидентът се е случил в сряда (24 септември). Момиченцето е напуснало 151 Детска градина "Леда Милева" и е отишло до близкия магазин. Служителката в магазина го разпознават и го връща в детската градина. Родителите смятат, че в детската градина са проявили небрежност и не са ги информирали навреме. Според тях това не е първия подобен случай в тази градина.

От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето.

Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая. Директорката на градината към този момент отказва коментар.

"Това не е първи път, в който се случва. Днес е нашето дете, утре ще е друго. Озовала се е в близост до кафе, от което ние всяка сутрин си взимаме вода. Жената от кафето ни познава. Знае, че това е моето дете и е казала на другата жена, че познава детето", заяви майката на детето.

"Не знаем дали можем да имаме доверие на каквато и да е детска градина. Ние сме в Европейския съюз, трябва да има някакъв стандарт - не може да се отварят така врати, да няма системи за защита, това са 3-годишни деца", допълни бащата.

Виолета Иванова
